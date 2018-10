Artenvielfalt in der Rhön gefährdet: Birkhuhn bedroht

Gersfeld (dpa) - Tier- und Naturschutz-Experten sehen die Artenvielfalt in der Rhön stark bedroht. Das dortige Biosphärenreservat (BR) im Dreiländereck von Hessen, Bayern und Thüringen sei eines der letzten Rückzugsorte für einige Arten, die andernorts bereits fehlen. «Wir müssen aufpassen, dass der Aderlass nicht noch größer wird. Der Auerhahn und der Kiebitz sowie einige Fledermausarten sind wegen der Umwelteinflüsse bereits verschwunden. Wir können nur ungefähr abschätzen, was uns bereits alles abhandengekommen ist», sagte der Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des BR Rhön, Torsten Raab, in Gersfeld der Deutschen Presse-Agentur.