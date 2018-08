Arztpraxen sollen mit Projekt aus Fehlern lernen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Was in Kliniken bereits etabliert ist, soll nun auch in Arztpraxen eingeführt werden: ein systematisches Fehlerberichts- und Lernsystem. Koordiniert wird das Projekt vom Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt in Kooperation mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit und der Techniker Krankenkasse. Für eine Studie werden bundesweit 400 Praxen gesucht, die mitmachen und über ihre Erfahrungen berichten.