Astronauten-Kandidatin Thiele-Eich glaubt an Außerirdische

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Die angehende Astronautin Insa Thiele-Eich glaubt an Außerirdische. «Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die Einzigen sind. Es würde mich sehr wundern», sagte die 34-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Die Frage sei nur, wie dieses andere Leben aussehe. «Ach, ich habe so viele Fragen. Die Faszination für das Weltall ist ungebrochen da», verriet die Wissenschaftlerin.