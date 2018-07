Asylbewerber entführt: Mann kann fliehen

Uttrichshausen (dpa/lnw) - Einem in Nordrhein-Westfalen entführten Asylbewerber ist in Osthessen die Flucht gelungen. Während einer Pause auf einem Autobahnrasthof südlich von Fulda habe der leicht verletzte 32-Jährige aus Pakistan entkommen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann hatte sich demnach am Mittwochabend mit seinen Entführern in Warburg getroffen, diese forderten Geld von ihm. Er wurde mit einer Waffe bedroht und musste in ein Auto steigen, dann fuhren die Entführer mit ihrem Opfer auf die Autobahn. Knapp fünf Stunden später konnte der Mann fliehen. Von seinen Entführern fehlte zunächst jede Spur. Weitere Details zu dem Fall waren bislang nicht bekannt.