Asylbewerber vor allem jung und männlich: Zahl halbiert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sie kommen vor allem aus Asien oder Afrika, sind mit einem Durchschnittsalter von 24,9 Jahren jung und vor allem männlich: Das Statistische Landesamt in Wiesbaden hat am Dienstag Zahlen zu den in Hessen lebenden Asylbewerbern veröffentlicht. Die Zahl der Menschen, die im vergangenen Jahr Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, hat sich danach im Vergleich zu 2016 mehr als halbiert. Die Ausgaben für Asylbewerber - insgesamt knapp 607 Millionen brutto - gingen 2017 im Vergleich zum Vorjahr dagegen um rund 30 Prozent zurück.