Atomkraftwerk Biblis wird seit einem Jahr abgebaut

Biblis (dpa/lhe) - Der vor einem Jahr begonnene Abbau des stillgelegten Atmokraftwerks im südhessischen Biblis läuft auf Hochtouren. Aus dem Atomgesetz entlassen wird das Kernkraftwerk an der Bergstraße voraussichtlich aber erst im Jahr 2032, wie RWE-Sprecher Alexander Scholl sagte. Brennstäbe gibt es in Block A schon seit Ende 2016 nicht mehr, Reaktorblock B soll Ende Mai 2019 auch so weit sein.