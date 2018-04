Attacke: Ermittler werfen Mann versuchten Totschlag vor

Sontra (dpa/lhe) - Nach einer brutalen Attacke auf einen Mann in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 27-Jährigen. Er soll am Dienstag sein 56 Jahre altes Opfer an einem Teich angegriffen haben, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei in Eschwege am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Demnach war der 56-jährige Sontraer am Teich entlanggeradelt, als der mutmaßliche Täter ihn plötzlich von seinem Rad zog und auf ihn einschlug und -trat. Der Verdächtige ist nach Angaben der Polizei Deutscher.