Attacke auf Bayern-Fans: Ermittlungen laufen

Die Fans aus Hessen waren am Samstagabend nach dem Bundesligaspiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach (5:1) in der bayerischen Hauptstadt mit einem Reisebus auf dem Heimweg. Bei einer Pause an einer Raststätte in Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) waren sie von bis zu 15 Angreifern, die plötzlich mit drei Autos vorfuhren, attackiert worden. Drei Bayern-Fans erlitten Gesichtsverletzungen. Die Täter flohen.