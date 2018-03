Attacke auf Mitbewohner: 27-Jähriger verurteilt

Limburg (dpa/lhe) - Nach der brutalen Attacke mit einem Pokal auf seinen Mitbewohner ist ein 27-Jähriger vom Landgericht Limburg zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Dies teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit. Die Schwurgerichtskammer war demnach davon überzeugt, dass der Angeklagte sein Opfer im Mai 2017 unter einem Vorwand in sein Schlafzimmer lockte. Dort habe er mit einem mehr als 600 Gramm schweren Sportpokal auf den Mitbewohner eingeschlagen und ihn allein elfmal am Kopf getroffen. Das Gericht bewertete dies als Mordversuch und Beziehungstat. Das Opfer hatte die Attacke schwer verletzt überlebt.