Attacke auf Rettungskräfte bei Einsatz in Korbach

Laut Einsatzprotokoll hatte der Rettungswagen am Donnerstagabend elf Minuten bis zum Einsatzort benötigt. Weil den Angehörigen das zu lang dauerte, wurden sie handgreiflich und behinderten die Rettungskräfte. Ein Sanitäter erlitt Verletzungen am Arm. Die Polizei rückte an, so dass der Verletzte in eine Klinik gebracht werden konnte. Später erschienen dort 20 Angehörige und verlangten Einlass. Polizeibeamte konnten sie beruhigen, zwei Angehörige durften schließlich die Klinik betreten. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.