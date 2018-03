Attacke mit Pokal: Staatsanwalt fordert neun Jahre Haft

Das Urteil soll am (morgigen) Freitag (9.00 Uhr) gesprochen werden. Die Tat hatte sich im Mai 2017 in der gemeinsamen Wohnung in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) ereignet. Der 27-Jährige soll laut Anklage versucht haben, seinen Mitbewohner mit einem Pokal zu erschlagen. Das Opfer erlitt eine Schädelfraktur, überlebte aber schwer verletzt.