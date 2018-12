Attacke vor Disco bei «Aktenzeichen XY ... ungelöst»

Gießen (dpa/lhe) - Ein versuchtes Tötungsdelikt vor einer Gießener Diskothek wird am Mittwochabend (12.) Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» sein. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Bei dem Überfall Mitte März sind zwei junge Männer nach einem Disco-Besuch in Gießen angegriffen und erheblich verletzt worden. Nach der Attacke musste einer der beiden, ein 20 Jahre alter Mann, notoperiert werden.