Attacken auf Polizisten: Freispruch wegen Schuldunfähigkeit

Der Mann war 2016 unter Drogeneinfluss bei einer Polizeikontrolle in Bad Arolsen angehalten worden. Er soll dann auf die Polizeibeamten zugefahren sein, die sich nur knapp retten konnten. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd rammte er das Polizeifahrzeug, ein Beamter wurde verletzt. Auf der weiteren Flucht wurde laut Anklage erneut ein Polizeiwagen gerammt. Die Verfolgungsjagd endete schließlich in einem Straßengraben. Bei seiner Festnahme schlug der Mann nach den Beamten. Angeklagt worden war er deshalb unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.