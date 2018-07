Atzteken-Salbei oder Blumen: Biodrogenwelle ist vorbei

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv

Frankfurt/Darmstadt/Kassel (dpa/lhe) - Drogenkonsumenten holen sich ihren Rausch kaum noch von exotischen Pflanzen. Bis auf Cannabis seien so genannte biogene Drogen bei Ermittlungen mittlerweile nur selten ein Thema, erklärten mehrere Polizeipräsidien und das Landeskriminalamt (LKA) in Hessen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Noch vor zehn Jahren warnten Behörden in Deutschland vor einer Biowelle beim Drogenkonsum. Diese sei aber mittlerweile abgeebbt.