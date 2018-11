Auch CDU und FDP sprechen erneut nach Landtagswahl in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kurz nach dem Treffen mit der SPD ist die hessische FDP bei der Suche nach einem künftigen Regierungsbündnis im Land zu einem zweiten Gespräch in kleiner Runde mit der CDU zusammengekommen. Die Liberalen haben am Freitag in Wiesbaden erklärt, dass sie ernsthaft die Möglichkeiten für eine Ampel-Koalition mit Grünen und SPD auslotsen wollen. Dazu soll es voraussichtlich in der kommenden Woche ein Treffen mit den Spitzen aller drei Parteien geben.