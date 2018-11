Auch CDU und FDP verabreden weitere Gesprächsrunde

Stark-Watzinger betonte jedoch, dass sich nichts an der Haltung der Liberalen nach dem Ergebnis der Landtagswahl geändert habe: Die Partei könne sich eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen und ein Ampel-Bündnis mit Grünen und SPD unter Führung der Ökopartei nicht vorstellen. Ihr fehle die Fantasie für solche Bündnisse.

Wegen der veränderten Machtverhältnisse in Hessen hatten die Parteien verabredet, in unterschiedlichen Runden miteinander über eine mögliche Regierungsbildung zu sprechen. Danach vereinbarten sowohl CDU und Grüne als auch Christdemokraten und Sozialdemokraten ein zweites Treffen in der nächsten Woche.