Auch Jugendliche können automatische Kontrolle nutzen

Reger Betrieb herrscht auf dem Flughafen in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/Archiv

Reger Betrieb herrscht auf dem Flughafen in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch Jugendliche können nun das automatische Grenzkontrollsystem am Frankfurter Flughafen für Reisen außerhalb des Schengen-Raums nutzen. Bereits Mitte Juli war das Mindestalter in einer ersten Erprobungsphase auf 16 Jahre gesenkt worden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Seit dem 13. September könnten auch Jugendliche mit vollendetem 14. Lebensjahr mit dem «EasyPass» System und automatischer Gesichtserkennung ein- und ausreisen. Ebenso wie erwachsene Reisende müssten sie allerdings einen Pass der EU, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz haben.