Auch in Hessen kommt es zu Warnstreiks beim DRK

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Warnstreiks in anderen Bundesländern soll es auch in Hessen beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) an diesem Dienstag Arbeitsniederlegungen geben. Geplant sei dies beim DRK in Hanau, Limburg, Oberlahn, Groß-Gerau, Bad Hersfeld und Rotenburg. Die Mitarbeiter dieser Standorte beteiligten sich am Dienstag an einer bundesweiten Demonstration in Mannheim, berichtete die Gewerkschaft Verdi am Montag in Frankfurt.