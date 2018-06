Auch in der zweiten Sommerferienwoche Sonne satt in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Sommerferien in Hessen sind in vollem Gange - und die Sonne lacht dazu. Daheimgebliebene müssen sich auch in den kommenden Tagen bei viel Sonnenschein und Temperaturen bis knapp unter 30 Grad nicht grämen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Sowohl am Sonntag als auch an den beiden darauffolgenden Tagen herrscht demnach meist strahlender Sonnenschein mit kaum einem Wölkchen am blauen Himmel.