Auf «Turbo-Sommer» folgen Gewitter mit Starkregen und Hagel

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Der «Turbo-Sommer» kommt an diesem Wochenende zumindest in Teilen Hessens mit einer frischen «Dusche» daher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Samstag mit zeitweise starker Bewölkung. Gebietsweise sind auch Schauer und Gewitter, an einigen Orten mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel möglich. Besonders in Südhessen droht am Samstagnachmittag und -abend lokal Unwettergefahr. Die Höchsttemperatur beträgt voraussichtlich 25 bis 29 Grad, im Norden Hessens kann es bis zu 30 Grad heiß werden.