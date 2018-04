Auf viele Wolken folgt Sonnenschein

Offenbach (dpa/lhe) - Auf wolkenreiche Tage folgt am nächsten Wochenende endlich der Frühling mit Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Ostermontag in Offenbach mitteilte, sind die Tage nach Ostern in Hessen zunächst geprägt von vielen Wolken und Regenschauern. Am Dienstag wechseln Sonne und Wolken sich bei immerhin schon bis zu 20 Grad ab. Wechselnd bis stark bewölkt wird der Mittwoch, an dem es bei maximal 19 Grad immer wieder schauern kann. Ähnlich sieht es auch am Donnerstag aus, allerdings kühlt es mit nur noch bis zu 15 Grad etwas ab. Pünktlich zum Wochenende und sogar darüber hinaus versprechen die Meteorologen dann aber Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad.