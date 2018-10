Aufbereitung von Rheinwasser geht weiter

Biebesheim/Worms (dpa) - Die Aufbereitung von Rheinwasser im südhessischen Biebesheim ist trotz eines Tiefstands des Pegels am Einlaufrohr nicht in Gefahr. Der Rheinpegel bei Worms ist am Dienstag wegen der seit Monaten anhaltenden Trockenheit noch tiefer gesunken als zuletzt im September 2003. Dennoch könne weiterhin Rheinwasser entnommen werden, sagte der Sprecher des Wasserversorgers Hessenwasser, Hubert Schreiber, der Deutschen Presse-Agentur in Biebesheim. In der Rheinwasseraufbereitungsanlage wird Wasser aus dem Fluss aufbereitet, um das Grundwasser im Hessischen Ried anzureichern und die Landwirtschaft zu beregnen.