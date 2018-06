Aufmerksame Nachbarin verhindert Betrug mit Zetteltrick

Langen (dpa/lhe)- Drei Trickbetrügerinnen sind in Langen (Kreis Offenbach) dank einer aufmerksamen Nachbarin nicht zum Zug gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelten sie am Samstag an der Tür eines Einfamilienhauses und baten die ältere Bewohnerin um Zettel und Stift. Während diese danach suchte, betraten zwei der Frauen die Wohnung. Eine Nachbarin bemerkte das und sprach das Trio an. Die unbekannten Frauen flüchteten daraufhin ohne Beute.