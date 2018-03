Aufräumarbeiten nach Wasserschaden an Börse dauern an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Wasserschaden im Handelsaal der Frankfurter Wertpapierbörse dauern die Aufräumarbeiten an. Nicht benutzbar seien Teile der Mediengalerie, erklärte die Deutsche Börse AG am Donnerstag. Auch Arbeitsplätze von Händlern seien betroffen. Vorstandsmitglied Hauke Stars erklärte, es werde versucht, die Schäden sobald wie möglich zu beseitigen. Die Arbeiten an der Mediengalerie würden spätestens am 3. April abgeschlossen.