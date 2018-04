Aufräumarbeiten nach heftigem Gewitter in Südhessen

Darmstadt (dpa/lhe) - In Südhessen gehen die Aufräumarbeiten nach einem kurzen, aber sehr heftigen Unwetter am Montagnachmittag weiter. Über die Höhe der Schäden war zunächst noch nichts bekannt, wie ein Polizeisprecher in Darmstadt am Dienstag sagte. Die Aufräumarbeiten könnten teilweise noch bis zum Mittwoch dauern. «Es ging ganz schnell und war sehr krass. Man hat nichts mehr gesehen. Es war eine einzige Wasserfläche auf der Straße», beschrieb er die Auswirkungen des Gewitters.