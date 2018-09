Aufrüstung in Finanzämtern gegen Steuerkriminalität

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Finanzämter in den hessischen Ballungszentren sollen mit Experten für komplizierte und trickreiche Fälle verstärkt werden. «Gerade in Ämtern in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt oder Kassel bekommen wir es etwa mit Fällen mit Auslandsbezug und mit komplizierten Geflechten zu tun. Expertenwissen wird daher immer bedeutender», sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Montag bei einem Besuch des Finanzamts Frankfurt.