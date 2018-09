Aufs Fahren konzentrieren: Aktionstag mit Kontrollen

Ein Mann sitzt in einem Auto am Steuer und hält ein Smartphone in der Hand (gestellte Szene). Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Handy telefonieren, das Navi einstellen oder schnell die Lippen nachschminken: Polizisten in ganz Hessen haben sich am Donnerstag auf die Suche nach abgelenkten Autofahrern gemacht. Grund für die zahlreichen Kontrollen im ganzen Bundesland ist die Beteiligung an der europaweiten Aktion «sicher.mobil.leben - Focus in the road». Beamten kontrollierten unter anderem am Kirchheimer Dreieck in Osthessen und den Ein- und Ausfallstraßen der Großstädte, was Autofahrer sonst noch alles hinter dem Steuer tun. Wie viele Gespräche geführt und Bußgelder verteilt wurden, werde erst in einigen Tagen feststehen, sagten Sprecher mehrerer Polizeipräsidien.