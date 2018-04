Augsburger Nachwuchsprofi Jakob bricht sich Kniescheibe

Augsburg (dpa/lby) - Der Augsburger Nachwuchsprofi Kilian Jakob hat sich die linke Kniescheibe gebrochen. Der Linksverteidiger zog sich die schwere Verletzung im Regionalligaspiel der U23 am Samstag in Burghausen (1:2) zu. Seine Saison ist damit vorzeitig beendet. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, gibt es bei Jakob noch weitere Untersuchungen.