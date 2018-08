Ausbau der B49: Verkehr wird auf neue Brücke verlegt

Beselich (dpa/lhe) - Wegen des Ausbaus der Bundesstraße 49 im Kreis Limburg-Weilburg, wird die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Wetzlar und Gießen verändert. Wie die Straßenbaubehörde Hessen Mobil am Freitag mitteilte, wird der Verkehr teilweise auf die neue Kerkerbachbrücke verlegt. Dies soll in der Nacht von Montag (20. August) auf Dienstag (21. August) geschehen.