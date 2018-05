Auschwitz-Akten offiziell Teil des Weltdokumentenerbes

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Festakt im einstigen Verhandlungssaal sind die Akten des Frankfurter Auschwitz-Prozesses offiziell ins «Gedächtnis der Welt» aufgenommen worden. Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen Kommission der Weltkulturorganisation UNESCO, erinnerte vor der Übergabe der Urkunde am Mittwoch in Frankfurt an die Bedeutung der Prozessakten auch für die Gegenwart. «Sie erinnern uns daran, dass wir Unrecht nicht schweigend hinnehmen dürfen», sagte sie. Die Verfahrensunterlagen, vor allem die Tonbandprotokolle der Zeugen, spiegelten «den unvorstellbaren Schrecken des größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers» wider.