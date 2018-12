Auschwitz-Birkenau erhält Zugriff auf NS-Opferdatenbank

Floriane Azoulay, Direktorin des Suchdienstes, sagte laut einer Mitteilung vom Dienstag, sie hoffe, dass das Projekt Familienangehörigen von Verfolgten mehr Wissen und Gewissheit geben könne.

Die Nationalsozialisten ermordeten in Auschwitz-Birkenau mindestens 1,1 Millionen Menschen. Die meisten der Opfer waren Juden, andere waren Polen, sowjetische Kriegsgefangene, Homosexuelle, Roma und Sinti sowie andere Opfer des Nazi-Regimes. Die Gedenkstätte Auschwitz hat den Angaben zufolge derzeit Informationen zu mehr als der Hälfte der 400 000 bei ihrer Ankunft in Auschwitz-Birkenau registrierten Häftlinge. Der weitaus größte Teil jüdischer Männer, Frauen und Kinder wurde nicht im Lager registriert, sondern direkt von der Rampe in die Gaskammern gebracht und ermordet.