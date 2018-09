Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen wegen Signalstörung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen einer Signalstörung bei Kelsterbach ist es am Dienstagmorgen zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen auf den S-Bahn-Linien 8 und 9 sowie bei Zügen der Linie RE2 gekommen. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV auf seiner Internetseite mitteilte, mussten die Züge der Linien S8 und S9 in Richtung Hanau und die RE2-Züge in Fahrtrichtung Frankfurt über den Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen umgeleitet werden. Sie hielten deshalb nicht am Kelsterbacher Bahnhof und am Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof.