Ausfälle am Frankfurter Flughafen wegen Ryanair-Streiks

Frankfurt (dpa/lhe) - Auch am Frankfurter Flughafen sind Passagiere der irischen Fluggesellschaft Ryanair von einem Streik der Piloten und Flugbegleiter betroffen. Für Freitag seien 20 von 44 Starts und Landungen gestrichen worden, teilte ein Sprecher am Morgen mit. Die Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen seien aber gering. «Viele Passagiere haben sich informiert und sind direkt zuhause geblieben», sagte der Sprecher.