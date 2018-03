Ausgaben von Wohlfahrtsverband erstmals über zwei Milliarden

Kassel (dpa/lhe) - Die Ausgaben des Landeswohlfahrtsverbands (LWV) Hessen werden dieses Jahr erstmals die Zwei-Milliarden-Grenze überschreiten. Gerechnet werde mit 2,044 Milliarden Euro, teilte der Verband in Kassel am Mittwoch mit. Dies seien rund 72,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Grund: Immer mehr Menschen haben Anspruch auf Sozialleistungen des LWV. Die Zahl derer wird den Angaben zufolge in diesem Jahr voraussichtlich um 700 auf 58 500 steigen. Die Sozialhilfeausgaben haben mit 1,713 Milliarden Euro den größten Anteil am LWV-Haushalt. Zudem werde mehr Geld an die Einrichtungen der Behindertenhilfe gezahlt, sagte Landesdirektor Uwe Brückmann.