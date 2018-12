Ausgebüxtes Lama in Darmstadt löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Lama ist zusammen mit weiteren Artgenossen aus einer Therapieeinrichtung in Südhessen ausgebüxt und hat einen einstündigen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Tiere sich am Mittag durch die Brombeerhecke einer Therapieeinrichtung in Darmstadt gefressen und konnten somit in Freiheit gelangen. Während seine Artgenossen in der Nähe der Einrichtung verblieben, machte sich das Lama auf einen Spaziergang in Richtung Innenstadt auf.