Ausländische Pflegekräfte oft erst nach Zusatzkurs anerkannt

In Hessen hat im November 2017 ein «Zentrum zur Anwerbung und nachhaltigen Integration internationaler Pflege- und Gesundheitsfachkräfte» (ZIP) in Wiesbaden und im mittelhessischen Alsfeld seine Arbeit aufgenommen. Das Zentrum unterstützt Arbeitgeber bei der Anwerbung von Fachkräften.

Wer als ausgebildete Krankenpflegefachkraft aus dem Ausland in Hessen in seinem Beruf arbeiten will, muss neben ausreichenden Sprachkenntnissen auch seine gesundheitliche Eignung und Zuverlässigkeit nachweisen.

Jeder Antrag wird beim Regierungspräsidium Darmstadt überprüft. Manche Fachkraft bekommt dann bestimmte Auflagen. Das heißt, diejenigen müssen entweder einen Anpassungslehrgang besuchen oder eine Kenntnis- beziehungsweise Eignungsprüfung ablegen, bevor sie für ihren Abschluss das Prädikat «gleichwertig» erhalten.