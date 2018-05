Aussage des Angeklagten im Johanna-Prozess erwartet

Das Landgericht in Gießen. Foto: Marius Becker/Archiv

Das Landgericht in Gießen. Foto: Marius Becker/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Im Mordprozess um den fast 19 Jahre zurückliegenden Tod der kleinen Johanna wird heute die Aussage des Angeklagten erwartet. Die Verteidigung hatte zu Beginn der Verhandlung vor dem Landgericht Gießen angekündigt, dass der 42-Jährige «voll umfänglich Stellung nehmen und für alle Fragen zur Verfügung stehen» werde. Der Mann soll 1999 die damals acht Jahre alte Johanna aus Ranstadt in der Wetterau in sein Auto gezerrt, missbraucht und getötet haben. Ermittlungen in einem anderen Fall brachten die Polizei im vergangenen Jahr auf die Spur des Mannes.