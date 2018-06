Ausstellung zu Insektensterben wirbt mit toter Biene Maja

Kassel (dpa/lhe) - Mit einer provokanten Ausstellung prangert das Kasseler Naturkundemuseum ab Donnerstag das Insektensterben an. «Wir sind im Jetzt und Heute - das ist eigentlich unmuseal», sagte Museumsleiter Kai Füldner bei der Vorstellung der Schau am Mittwoch. Allerdings sei das Naturkundemuseum der richtige Ort, um Dinge auf den Punkt zu bringen. So wirbt die Ausstellung «Ausgesummt» mit einer toten Comic-Figur, die an die Biene Maja erinnert. Es werden aufwendige Installationen gezeigt, eine Windschutzscheibe mit zermatschten Insekten und eine Nachrichtensendung für Insekten, die über Tod und Vergiftung berichtet.