Auswärtige Fußballfans in Frankfurt angegriffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Frankfurter Bahnhofsviertel sind am Dienstagabend Fußballfangruppen aneinandergeraten. Sieben Fans von Apollon Limassol, die für das Europa-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag angereist waren, wurden nach Angaben der Polizei angegriffen. Die neutral gekleideten Männer verfolgten demnach in einer Gaststätte ein Fußballspiel, als sie von drei anderen Männern gefragt wurden, ob sie Fans der zyprischen Mannschaft seien. Als sie die Frage bejahten, habe das Trio auf sie eingeschlagen und -getreten, woraufhin die Männern geflohen seien.