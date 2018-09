Auto-Attacke nach Ladendiebstahl: 14 Monate Bewährungsstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer gefährlichen Attacke mit ihrem Auto gegen eine Geschäftsfrau ist eine 39 Jahre alte Ladendiebin vom Amtsgericht Frankfurt zu 14 Monaten Bewährungsstrafe und 1200 Euro Geldauflage an eine gemeinnützige Einrichtung verurteilt worden. Wie das Gericht am Montag bekanntgab, hatte die 39-Jährige im April 2016 mit einer gleichaltrigen Komplizin, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, in einem Bekleidungsgeschäft hochwertige Kindertextilien, -handtäschchen und -haarreifen im Wert von rund 5000 Euro gestohlen.