Auto auf Leitplanke aufgefahren: Fahrer verschwunden

Karben (dpa/lhe) - Aus bisher unbekannten Gründen ist ein Auto samt Anhänger auf eine Leitplanke im Wetteraukreis aufgefahren und umgekippt. Ein Zeuge hatte das verlassene Gespann auf der Kreisstraße 246 bei Karben gemeldet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Unfallwagen womöglich nach rechts von der Straße ab, fuhr auf die im Boden eingelassene Leitplanke und beschädigte sie. Dabei verloren die Räder in der Nacht zum Donnerstag die Bodenhaftung, so dass Auto und Hänger teilweise in den Straßengraben kippten. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Da sich kein Fahrer beim Unfallwagen befand, wollten die Beamten den Fahrzeughalter befragen. Ob er selbst das Auto gefahren hatte, war zunächst unklar. Der Mann habe die Aussage verweigert. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.