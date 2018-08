Auto brennt in Tiefgarage: möglicherweise Brandstiftung

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Auto ist in einer Tiefgarage in Darmstadt in Flammen aufgegangen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Der Wagen sei am frühen Mittwochmorgen erst in Brand geraten und dann wahrscheinlich wegen der Hitze aus seiner Parkbucht gerollt, teilten die Beamten mit. Das Fahrzeug kam so zum Stehen, dass es die Garagenausfahrt versperrte. Das Feuer beschädigte außerdem ein Stromkabel - somit wurde ein elektrisches Tor lahmgelegt.