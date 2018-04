Auto durchbricht Mauer: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Wiesbaden ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Sein Wagen durchbrach in den frühen Morgenstunden des Ostermontags aus einer Straßenkurve heraus eine Grundstücksmauer und rammte ein geparktes Auto, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Alter des Mannes lagen zunächst nicht vor.