Auto fährt durch Sandkasten gegen Kita

Kassel (dpa/lhe) - Ein Auto ist in Kassel am Mittwoch durch den Sandkasten einer Kita gegen das Gebäude gefahren. Dabei seien die Insassen des Fahrzeugs leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kita-Kinder und ihre Betreuer seien nicht in Gefahr gewesen, sie hielten sich auf der anderen Gebäudeseite auf. Warum das Fahrzeug von der Straße abkam, war zunächst unklar. Laut Feuerwehr war kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt. Den Schaden schätzen die Einsatzkräfte auf 10 000 Euro. Nun ermittelt die Polizei.