Auto gegen Blumenkübel geschleudert

Hosenfeld (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Hosenfeld (Landkreis Fulda) ist ein Auto gegen einen Blumenkübel in einem Garten geschleudert worden. Wie die Polizei in Fulda weiter mitteilte, krachten am Freitag zwei Autos auf einer Kreuzung ineinander. Ein Wagen rauschte über den Gehweg, schleuderte in einen Vorgarten und blieb erst an dem Blumenkübel stehen. Eine ältere Frau in dem Wagen wurde verletzt.