Auto gerät durch technischen Defekt in Brand

Eppertshausen/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein am Dienstagabend im südhessischen Eppertshausen in Brand geratenes Auto hat sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt Feuer gefangen. Die Ermittler hätten keine Hinweise auf Brandstiftung oder die Verwendung von Brandbeschleunigern gefunden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Darmstadt. Das Feuer war im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen. Durch die Flammen wurde auch die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei keine Angaben.