Auto hängt mit Vorderrad über Abgrund: Frau gerettet

Schlüchtern (dpa/lhe) - Polizei und Feuerwehr haben in Osthessen eine Autofahrerin gerettet, die mit ihrem Wagen einen Abhang hinabzurutschen drohte. Die 56-Jährige aus dem südhessischen Dieburg hatte die Polizei am Dienstagnachmittag per Notruf alarmiert, ihr Wagen sei ins Rutschen gekommen, stehe nun an einem Abhang und drohe, mehrere Meter in die Tiefe zu stürzen. Allerdings wusste sie nicht genau, wo sie sich befand, und konnte nur vage Hinweise liefern, wie die Polizei mitteilte.