Auto kommt bei Reinigung ins Rollen: Frau schwer verletzt

Der Schriftzug «Notarzt» ist an einem Einsatzfahrzeug zu lesen. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Nidda (dpa/lhe) - Eine 68-jährige Frau ist am Dienstagmorgen beim Reinigen ihres Pkw in Nidda (Wetteraukreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen aus bisher unbekannten Gründen ins Rollen und prallte zunächst gegen ein anderes Auto und schließlich gegen eine Mauer in einer Garagenzufahrt. Die im Fahrzeug sitzende Frau verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.