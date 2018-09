Auto kracht in Hauswand: Drei Verletzte im Odenwald

Höchst (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto im Odenwald von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gekracht. Wie die Polizei mitteilte, wurden der junge Mann und seine beiden 17 und 21 Jahre alten Begleiter verletzt in eine Klinik gebracht. Der Fahrer hatte in der Nacht zum Freitag in Höchst die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schleuderte von der regennassen Fahrbahn und prallte gegen die Hauswand. Es entstand erheblicher Sachschaden.