Auto kracht in Streifenwagen: vier Insassen leicht verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Auto in Frankfurt sind insgesamt vier Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt worden. Die Polizisten waren am Dienstag mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung kam es dennoch zum Zusammenstoß. Die Vorfahrt ist den Angaben zufolge an der Unfallstelle durch Ampeln geregelt. Warum es zur Kollision kam, war zunächst noch nicht bekannt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Fahrerin des Polizeifahrzeugs, ihr Beifahrer sowie zwei Insassen des anderen Wagens erlitten leichte Blessuren.